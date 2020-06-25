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Максимов: Відчуваю дуже цікаве протистояння з Динамо у фіналі Кубка України

Сьогодні 17:56 906 0
Юрій Максимов прокоментував фінал Кубка України
Максимов: Відчуваю дуже цікаве протистояння з Динамо у фіналі Кубка України
#УАФ, #Ворскла, #Максимов, #Динамо

Джерело - УАФ.

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов оцінив шанси Ворскли на перемогу у Кубку України.

Про це розповів сам український спеціаліст.

Актуально: 16-річний голкіпер вивів Ворсклу у фінал Кубка України. Відеоогляд серії пенальті

"Вам доводилося ставати володарем Кубка України й Кубка Німеччини в ролі футболіста та Кубка Азербайджану — в якості тренера. У липні у фіналі на Ворсклу чекатиме імените київське Динамо, яке вважатиметься фаворитом…У кубкового турніру свої закони. От і два роки тому, коли очолювана мною Кешла з’ясовувала стосунки у фіналі Кубку Азербайджану з Габалою, вище розцінювалися шанси підопічних українського фахівця Романа Григорчука, але трофей дістався саме моїм хлопцям.

Зрештою, і коли у 2009 році Ворскла грала у фіналі із Шахтарем, більшість віддавала перевагу гірникам, проте кубок поїхав до Полтави. Відчуваю, що 8 липня також буде дуже цікаве протистояння...", - відзначив Максимов.

Нагадаємо, Ворскла обіграла Маріуполь у серії пенальті та вийшла у фінал Кубка України.

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