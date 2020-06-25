Вербич, Русин і Шабанов можуть пропустити матч з Шахтарем

Гравці будуть знаходитися під загрозою подальшої дискваліфікації в матчем з Десною

Джерело - ФК Динамо.

Футболісти київського Динамо Беньямін Вербич, Назарій Русин і Артем Шабанов змушені будуть обережніше грати в матчі 28-го туру УПЛ проти Десни, який відбудеться 28 червня в Чернігові.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

Річ у тому, що у цих гравців на цей час по 3 жовті картки в матчах УПЛ, наступне попередження означатиме дискваліфікацію на один поєдинок.

Відзначимо, що в 29-му турі Динамо зіграє проти донецького Шахтаря.

Нагадаємо, Динамо у матчі з чотирма пенальті обіграло Колос у 27 турі УПЛ.