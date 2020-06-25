Фонсека назвав найкращого нападника, якого він тренував

Футболіст Едін Джеко є найкращим нападником, з яким працював головний тренер Роми Паулу Фонсека.

Про це заявив сам фахівець.

"Не потрібно забувати, що це наша перша гра за останні три місяці. Нам вдалося створити кілька явних гольових моментів, але суперник все одно відкрив рахунок.

Можу сказати поза жодними сумнівами, що Джеко - найкращий нападник з усіх, з ким я працював. Оформити дубль за вечір - це те, на що здатні тільки великі", - заявив Фонсека.