Худжамов: Фантастичний випадок в нашому футболі, так довірити молодому

Вихід 16-річного Павла Ісенка в серії пенальті 1/2 Кубка України в складі Ворскли проти Маріуполя є фантастичним випадком в українському футболі.

Про це заявив футбольний експерт Рустам Худжамов.

"Я досі не можу прийти в себе. У мене серце б'ється, як у Павла. Я дуже хвилююся, для мене це фантастичний випадок в українському футболі. Так довірити молодому...

У першому ударі він просто заманив в протилежний кут. Я просто не розумію... 77-му номеру (Кулакову - прим.) потрібно було просто підняти очі і все було б зрозуміло. Воротар просто його заманив. У 16 років таке зробити... Просто красень", - сказав Худжамов.