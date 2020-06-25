 Худжамов: Фантастичний випадок в нашому футболі, так довірити молодому | Футбол | Champion.com.ua
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Худжамов: Фантастичний випадок в нашому футболі, так довірити молодому

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Фахівець не міг повірити, що в українському футболі може статися подібне
Худжамов: Фантастичний випадок в нашому футболі, так довірити молодому
#Ісенко, #Худжамов

Джерело - ТК Футбол.

Вихід 16-річного Павла Ісенка в серії пенальті 1/2 Кубка України в складі Ворскли проти Маріуполя є фантастичним випадком в українському футболі.

Про це заявив футбольний експерт Рустам Худжамов.

"Я досі не можу прийти в себе. У мене серце б'ється, як у Павла. Я дуже хвилююся, для мене це фантастичний випадок в українському футболі. Так довірити молодому...

У першому ударі він просто заманив в протилежний кут. Я просто не розумію... 77-му номеру (Кулакову - прим.) потрібно було просто підняти очі і все було б зрозуміло. Воротар просто його заманив. У 16 років таке зробити... Просто красень", - сказав Худжамов.

Нагадаємо, головний тренер Ворскли Юрій Максимов ризикнув випустити 16-річного воротаря виключно на серію післяматчевих пенальті і не прогадав: Ісенко відбив 3 з 5 ударів гравців Маріуполя.

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