Максимов заздалегідь планував вихід 16-річного воротаря Ісенка

Джерело - Чемпіон.
Вихід 16-річного воротаря Ворскли Павла Ісенка перед серією пенальті із Маріуполем був вирішений заздалегідь.
Про це розповів помічник головного тренера полтавського клубу Віктор Уляницький.
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"Ви, напевно, здивувалися. Але я відкрию секрет. Йому ще два тижні тому Максимов сказав, що він виходить на пенальті, якщо буде нічийний результат у Кубку України", - сказав Уляницький.
Відзначимо, що Ісенко у матчі Кубка України дебютував за Ворсклу, замінивши Дмитра Різника перед серією пенальті.
Нагадаємо, Ворскла обіграла Маріуполь у серії пенальті та вийшла у фінал Кубка України.