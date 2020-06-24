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Максимов заздалегідь планував вихід 16-річного воротаря Ісенка

Вчора 23:54 483 0
Віктор Уляницький прокоментував вихід Павла Ісенка
Максимов заздалегідь планував вихід 16-річного воротаря Ісенка
#Ісенко, #Ворскла, #Максимов

Джерело - Чемпіон.

Вихід 16-річного воротаря Ворскли Павла Ісенка перед серією пенальті із Маріуполем був вирішений заздалегідь.

Про це розповів помічник головного тренера полтавського клубу Віктор Уляницький.

Актуально: 16-річний голкіпер вивів Ворсклу у фінал Кубка України. Відеоогляд серії пенальті

"Ви, напевно, здивувалися. Але я відкрию секрет. Йому ще два тижні тому Максимов сказав, що він виходить на пенальті, якщо буде нічийний результат у Кубку України", - сказав Уляницький.

Відзначимо, що Ісенко у матчі Кубка України дебютував за Ворсклу, замінивши Дмитра Різника перед серією пенальті.

Нагадаємо, Ворскла обіграла Маріуполь у серії пенальті та вийшла у фінал Кубка України.

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