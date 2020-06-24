Ісенко назвав секрет успіху у серії пенальті Кубка України

Голкіпер полтавської Ворскли Павло Ісенко не вважає себе героєм, хоча у серії пенальті Кубка України відбив три пенальті гравців Маріуполя.

Про це розповів сам футболіст.

"Ні, не герой, вся команда герої. Був мандраж, але він швидко зник, коли вийшов. Коли почався додатковий час, то був мандраж. Назвали "воротар-хижак"? Так, але ділитися секретами не буду, Але я заманив в першому ударі суперника пробити в інший кут.

Мене хлопці вже підкидали в роздягальні, дуже радий. Будемо тепер готуватися до матчу за Кубок України. Будемо прагнути до перемоги у фіналі. Хочу сказати спасибі всім тренерам, які зі мною працювали", - розповів Ісенко.