Маліновський у стартовому складі Аталанти на матч проти Лаціо

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський розпочне матч 26-го туру чемпіонату Італії проти Лаціо із перших хвилин.
Стартові склади команд:
Аталанта: Голліні – Толои, Паломіно, Джимсіті – Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс – Гомес, Маліновський – Сапата
Запасні: Спортьєлло, Кальдара, Россі, Сутало, Тамезе, Мюрієль, Кастань, Белланова, Ілілчіч, Коллі, Чиборра
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Лаціо: Стракоша – Патрік, Ачербі, Раду – Лаццарі, Мілінковіч-Савіч, Катальді, Луїс Альберто, Хоні – Корреа, Іммобіле
Запасні: Гуерієрі, Прото, Лукаку, Андерсон, Арміні, Баштуш, Пароло, Кайседо, Сілва, Андерсон, Фальбо, Вавро
Відзначимо, що у стартовий склад український хавбек останній раз потрапляв 15 січня - на матч Кубка Італії проти Фіорентини.
I NOSTRI 1️⃣1️⃣! 💪— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 24, 2020
Leeeet’s go! 🔥#AtalantaLazio #SerieATIM#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/rH70FKc4Ok