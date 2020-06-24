Маліновський у стартовому складі Аталанти на матч проти Лаціо

Руслан Маліновський розпочне матч із перших хвилин

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський розпочне матч 26-го туру чемпіонату Італії проти Лаціо із перших хвилин.

Стартові склади команд:

Аталанта: Голліні – Толои, Паломіно, Джимсіті – Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс – Гомес, Маліновський – Сапата

Запасні: Спортьєлло, Кальдара, Россі, Сутало, Тамезе, Мюрієль, Кастань, Белланова, Ілілчіч, Коллі, Чиборра

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Лаціо: Стракоша – Патрік, Ачербі, Раду – Лаццарі, Мілінковіч-Савіч, Катальді, Луїс Альберто, Хоні – Корреа, Іммобіле

Запасні: Гуерієрі, Прото, Лукаку, Андерсон, Арміні, Баштуш, Пароло, Кайседо, Сілва, Андерсон, Фальбо, Вавро

Відзначимо, що у стартовий склад український хавбек останній раз потрапляв 15 січня - на матч Кубка Італії проти Фіорентини.