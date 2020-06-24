Завдяки Parimatch вболівальники Шахтаря зможуть подивитися матч із Зорею на стадіоні

Джерело - Чемпіон.

До матчу Шахтар - Зоря, який відбудеться в Києві 27-го червня на НСК Олімпійському, донецький клуб спільно з Parimatch приготували унікальну акцію для уболівальників. Вболівальники Шахтаря зможуть відвідати гру віртуально - через трансляцію в Zoom на величезних екранах, встановлених в чаші стадіону. Також вболівальники візьмуть участь в церемонії нагородження команди золотими медалями.

Щоб увійти в історію, необхідно зареєструватися в спеціальному чаті і отримати посилання на Zoom-трансляцію матчу Шахтар - Зоря від Parimatch.

Нагадаємо, "Шахтар" став чемпіоном України в 13-й раз в історії після перемоги над Колосом в попередньому турі.