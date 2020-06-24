Гравець отримає покращені умови

Манчестер Юнайтед готовий продовжити співпрацю з бразильським півзахисником Фредом.

Про це повідомляє The Sun.

Головний тренер команди Уле Гуннар Сульшер і керівництво Манчестер Юнайтед задоволені прогресом 27-річного гравця в цьому сезоні і хочуть підписати новий контракт.

За чинним контрактом, розрахованим до 2023 року, бразилець отримує 130 тисяч фунтів на тиждень, але Фред розраховує на суттєве збільшення зарплати.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед хоче перехопити Вілліана.