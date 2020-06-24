 Слова Тайсона про Тете - це звичайна заздрість – агент | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф
Вчора 19:29 3318 14
Маріуполь - Ворскла: онлайн-трансляція півфіналу Кубку України. LIVE
Сьогодні 15:33 635
Український футбольний клуб Другої ліги припинить своє існування
Сьогодні 14:09 2017
Помер Юрій Дячук-Ставицький
Сьогодні 09:39 2697
Циганик: Ось де Бойко вбив Колос? Я не побачив жодного вбивства
Сьогодні 09:25 654
Де Ла Хойя збирається повернутися у бокс
Сьогодні 08:08 1710
Мелікян знайшов собі новий клуб
Вчора 18:46 2418
Зубков відреагував на інтерес Фенербахче
Вчора 17:17 2009
Де Пена: Арбітр був зобов’язаний призначити пенальті
Вчора 16:58 2500
ПФЛ перенесла три матчі Першої ліги
Вчора 16:44 2363
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:15 Футбол Слова Тайсона про Тете - це звичайна заздрість – агент 104
17:02 Блог Шість років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу 196
16:59 Олімпійські ігри-2020 Гутцайт прогнозує 15-20 медалей для України на Олімпіаді в Токіо 182
16:45 Футбол Каштру підшукав заміну своєму асистенту 320
16:27 Теніс Світоліна стала почесним громадянином Харкова 384
16:13 Футбол Тайсон: Не можу стверджувати, що Тете буде новим Дугласом Костою 750
15:55 Футбол Назарина залишив львівські Карпати 819
15:40 Футбол Сабо: Навіщо суддям VAR, якщо вони не вміють ним користуватися? 628
15:33 Пряма трансляція Маріуполь - Ворскла: онлайн-трансляція півфіналу Кубку України. LIVE 635
15:25 Футбол Майбутній тренер Мілана назвав трансферні цілі клубу 961
15:10 Футбол ПСЖ не зацікавлений у трансфері Додо 772
14:55 Бокс Арум: Бій Ломаченко - Лопес повинен відбутися з глядачами 1128
14:40 Біатлон Чемпіон Європи залишив спорт через конфлікт з керівництвом федерації 1233
14:25 Футбол Селюк: Дніпро-1 може стати серйозною силою в УПЛ 1113
14:09 Футбол Український футбольний клуб Другої ліги припинить своє існування 2017
13:51 Баскетбол Зірка НБА заразився коронавірусом 1318
13:33 Футбол Матч Карпати - Львів відбудеться у Луцьку 1590
13:31 Блог Мессі - 33! ТОП-50 найкращих голів аргентинця 338
13:16 Блог Где ставить на спорт: советы по выбору букмекера 300
13:15 Футбол Челсі продовжив контракти з Вілліаном і Педро 1436
12:57 Футбол Торіно - Удінезе 1:0. Огляд матчу 1095
12:41 Баскетбол Помер колишній легіонер Одеси і Миколаєва 1897
12:25 Футбол Лестер – Брайтон 0:0. Огляд матчу 1100
12:09 Хокей Ліндблум, в якого діагностували рак, тренується з Філадельфією 1503
11:51 ММА Гейджи вказав причину, по якій не хоче боротися в октагоні 1546

Слова Тайсона про Тете - це звичайна заздрість – агент

Сьогодні 17:15 104 0
Пабло Буено різко прокоментував слова Тайсона про Тете
Слова Тайсона про Тете - це звичайна заздрість – агент
#Тайсон, #Тете, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Агент вінгера Шахтаря Тете Пабло Буено негативно відреагував на слова Тайсона про молодого бразильця донецького клубу.

Про це розповів сам агент гравця.

Актуально: Тайсон: Не можу стверджувати, що Тете буде новим Дугласом Костою

"Слова Тайсона мене не дивують. Це звичайна заздрість. Тут, в Україні, всі тільки й говорять, що про Тете. Це турбує його. Коли він піде з футболу, то зможе працювати на іподромі, так як він тільки і вміє, що бігати", - заявив Буено.

Нагадаємо, визначено найкращого гравця 27 туру УПЛ.

Коментарі ()