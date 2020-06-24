Джерело - sport.ua.
Агент вінгера Шахтаря Тете Пабло Буено негативно відреагував на слова Тайсона про молодого бразильця донецького клубу.
Про це розповів сам агент гравця.
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"Слова Тайсона мене не дивують. Це звичайна заздрість. Тут, в Україні, всі тільки й говорять, що про Тете. Це турбує його. Коли він піде з футболу, то зможе працювати на іподромі, так як він тільки і вміє, що бігати", - заявив Буено.
Нагадаємо, визначено найкращого гравця 27 туру УПЛ.