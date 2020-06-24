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Селюк: Дніпро-1 може стати серйозною силою в УПЛ

Сьогодні 14:25 532 0
Відомий агент - про клуби другого ешелону УПЛ
Селюк: Дніпро-1 може стати серйозною силою в УПЛ
#Селюк, #Дніпро-1

Джерело - Footboom.

У майбутньому в УПЛ СК Дніпро-1 може нав'язати боротьбу Шахтарю і Динамо.

Про це заявив футбольний агент Дмитро Селюк.

"Мені здається, що в Україні зараз важливо піднімати інші команди. Так звані міцні середняки. Якщо Коломойський трохи більше стане приділяти уваги Дніпру-1, команда може стати серйозною силою в УПЛ.

Закликаю Ігоря Валерійовича хвилин на п'ять більше приділяти увагу СК Дніпро-1. Хоча розумію, що він дуже зайнята людина. Але якщо це станеться, впевнений, що в наступному році спортклубівці будуть змагатися з Шахтарем і Динамо за призові місця. Від цього виграє український футбол.

Наприклад, Десна йде правильним курсом. З кожним роком чернігівська команда росте і прогресує. Швидше за все, вони потраплять в єврокубки. Ми розуміємо, що в європейських турнірах Шахтар і Динамо - досвідчені бійці, а інші українські клуби швидко вилітають. Якщо клуби-середняки будуть потихеньку підтягуватися до лідерів, футбол в Україні буде розвиватися", - сказав Селюк.

Нагадаємо, Зоря на виїзді переграла Десну у 27 турі УПЛ.

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