У майбутньому в УПЛ СК Дніпро-1 може нав'язати боротьбу Шахтарю і Динамо.

Про це заявив футбольний агент Дмитро Селюк.

"Мені здається, що в Україні зараз важливо піднімати інші команди. Так звані міцні середняки. Якщо Коломойський трохи більше стане приділяти уваги Дніпру-1, команда може стати серйозною силою в УПЛ.

Закликаю Ігоря Валерійовича хвилин на п'ять більше приділяти увагу СК Дніпро-1. Хоча розумію, що він дуже зайнята людина. Але якщо це станеться, впевнений, що в наступному році спортклубівці будуть змагатися з Шахтарем і Динамо за призові місця. Від цього виграє український футбол.

Наприклад, Десна йде правильним курсом. З кожним роком чернігівська команда росте і прогресує. Швидше за все, вони потраплять в єврокубки. Ми розуміємо, що в європейських турнірах Шахтар і Динамо - досвідчені бійці, а інші українські клуби швидко вилітають. Якщо клуби-середняки будуть потихеньку підтягуватися до лідерів, футбол в Україні буде розвиватися", - сказав Селюк.