 Скрипник: Якби хотів працюватиу Німеччині, я б там був і тренував | Футбол | Champion.com.ua
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Скрипник: Якби хотів працюватиу Німеччині, я б там був і тренував

Сьогодні 11:33 467 0
Поки що повертатися в Німеччину тренер не планує
Скрипник: Якби хотів працюватиу Німеччині, я б там був і тренував
#Скрипник, #Зоря

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник, який левову частину своєї кар'єри провів у Німеччині, міг далі працювати закордоном.

Про це заявив сам фахівець.

"Якби я цього хотів, я б там був і тренував би. Але мені захотілося трохи іншого. Я поїхав до Латвії, мені там сподобалося. Я приїхав сюди, в Україну, мені дуже подобається. Подивимося, як буде далі. Зараз я тренер Зорі.

Чи у мене змінився менталітет після стількох років життя в Німеччині? Так, змінився. У західну, німецьку сторону. Людина звикає до тих умов, в яких вона знаходиться. 25 років моя сім'я живе за кордоном: там працюємо, там вчимося. Підлаштовуємось під той лад життя, який там є2, - зазначив Скрипник.

Нагадаємо, Зоря на виїзді переграла Десну у 27 турі УПЛ.

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