 Вербич: Відразу сказав арбітру, що пенальті не було | Футбол | Champion.com.ua
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Вербич: Відразу сказав арбітру, що пенальті не було

Сьогодні 08:24 1130 0
Футболіст Динамо вважає, що про одинадцятиметровий не могло йти й мови
Вербич: Відразу сказав арбітру, що пенальті не було
#Вербич, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

В одному з епізодів матчу Динамо - Колос (2:1), коли арбітр побачив порушення правил з боку гравця гостей Віталія Гавриша проти Беньяміна Вербича, фолу на гравцю не було, що, втім, не завадило судді переглянути епізод за допомогою системи VAR.

Про це заявив сам Вербич.

"У тому моменті Кендзьора подавав з флангу, я хотів обігнати захисника, але він "закрив" мене. Думаю, у тому епізоді фол був, скоріше, з мого боку, і вже точно ні про який пенальті не могло бути й мови. Не знаю, що вони там дивилися. Я відразу сказав арбітру: "Можеш не дивитися - там нічого не було", але він відповів: "Почекай, я подивлюся VAR". Взагалі, цей суддя такими зупинками три або чотири рази збивав темп гри у той час, як нам потрібно було забивати. Та й взагалі, вчора була дуже дивна гра: чотири хвилини пограли - пауза, і так кілька разів. Дуже важко грати у таких умовах. Але ми самі винні, що не показали вчора кращої гри. Суддя не може ні щось зіпсувати, ні допомогти - ми усе маємо робити самі. Думаю, попереду треба було грати краще.

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Єдиний хороший момент - це те, що ми завоювали три очки, це була дуже важлива перемога. У попередніх матчах з Олександрією та Зорею ми показали, що вміємо добре грати. Навіть із Шахтарем ми діяли краще, ніж з Колосом. Для нас зараз кожен матч має величезне значення, тож розслаблятися не можна. Необхідно перемагати у кожному поєдинку, щоб залишитися на другому місці.

Момент із пенальті на де Пені? Зараз кожен контакт - це штрафний удар, тож, може, пенальті і був. Я той епізод чітко не бачив, потрібно подивитися відеоповтор", - зазначив Вербич.

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