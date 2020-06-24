 Парма розгромила Дженоа, Торіно здолав Удінезе у 27 турі Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Парма розгромила Дженоа, Торіно здолав Удінезе у 27 турі Серії А

Сьогодні 07:27 95 0
Корнеліус оформив хет-трик
Парма розгромила Дженоа, Торіно здолав Удінезе у 27 турі Серії А
#Парма, #Удінезе, #Торіно, #Дженоа

Джерело - Чемпіон.

23 червня у 27 турі італійської Серії А Парма святкувала виїзну перемогу над Дженоа, а Торіно мінімально переграв Удінезе.  

У складі Парми Корнеліус став героєм матчу - він оформив хет-трик і зробив результативну передачу. Гол Белотті приніс мінімальну перемогу Торіно.

Чемпіонат Італії - Серія А
27 тур, 23 червня

Дженоа - Парма 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 18 Корнеліус, 0:2 - 33 Корнеліус, 0:3 - 53 Корнеліус, 1:3 - 59 Фальке (пен), 1:4 - 87 Кулесевський

Торіно - Удінезе 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 16 Белотті

Раніше, Мілан розгромив Лечче.

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