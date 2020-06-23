Групи каналів 1+1 планує купити права на показ матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Поки немає ясності, як і коли буде проходити наступний сезон Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Думаю, ближче до зими УЄФА визначиться з тим, щоб дати телекомпаніям пропозиції.

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Наскільки я знаю, група компаній 1+1 цікавилася можливістю взяти участь в тендері, щоб купити права на показ матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи. В принципі ці плани не змінилися. Зараз м'яч на половині поля УЄФА, вони повинні сформувати пропозицію", - сказав Циганик.