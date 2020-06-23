Джерело - Чемпіон.
Ференцварош Сергія Реброва в 32 турі чемпіонату Угорщини на виїзді програв МОЛ Фехервар Івана Петряка – 1:0.
Петряк вийшов в основі і був замінений на 75-й хвилині. В свою чергу Ференцварош обійшовся без допомоги обох своїх українців - Харатін відбував дискваліфікацію, Зубков просидів гру у запасі.
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Таким чином завершилася 11-матчева безпрограшна серія Ференцвароша в чемпіонаті, а Фехервар завдяки перемозі гарантував собі другу сходинку чемпіонату Угорщини.
Чемпіонат Угорщини
32 тур, 23 червня
МОЛ Фехервар – Ференцварош 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 45 Юхас
Нагадаємо, Ребров із Ференцварошом виграв чемпіонат Угорщини.