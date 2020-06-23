Джерело - sport.ua.
Бундесліга домовилася про продаж телевізійних прав на 4 роки, починаючи з сезону 2021/22.
Про це повідомляє Reuters.
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Угода стосується німецького ринку, а очікуваний прибуток від продажу прав складе 4,4 мільярда євро. Минулий телевізійний контракт приносив понад 3 млрд євро.
У Європі за прибутковістю телеконтрактів продовжує впевнено лідирувати АПЛ з договором вартістю 5 мільярдів за 3 сезони.
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