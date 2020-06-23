Скрипник: У нас арбітри VAR роблять одні й ті ж помилки

Арбітри УПЛ із ліцензією системи VAR не навчилися виправляти свої помилки.

Про це розповів головний тренер Зорі Віктор Скрипник.

"У мене є своє розуміння і якісь невдоволення. Але це моя думка. Футбол є скрізь: і в Африці, і в Україні. Якщо ти любиш цей вид спорту, то повинен йому підкорятися і тим правилами, які є. З проблемами теж можна боротися: спільно розмовляти і робити роботу над помилками.

Мені хочеться бачити, щоб за ті ж помилки судді не просто усувалися від ігор, а потім виходили на поле і знову робили їх. Вони ніби десь гуляють. По півроку немає їх, відсудили, потім знову півроку десь гуляють. Робіть це якось відкрито, щоб всі бачили, як ви працюєте над помилками.

У нас п'ять чоловік мають ліцензію VAR, а роблять з туру в тур одні й ті ж помилки. Тоді залучіть інших арбітрів - молодих, чесних. Це вже не моя справа, але треба якось з цим боротися. Зараз ми як заручники ситуації. Кілька людей мають ліцензію системи VAR і, можна сказати, вони тепер головні люди, які можуть покликати або не покликали суддю. Картинка гарна - звуть, або картинка погана - не будемо дивитися. А з цього виходить, що у тих чи інших команд зменшується кількість очок", - сказав Скрипник.