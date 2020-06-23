 Скрипник: У нас арбітри VAR роблять одні й ті ж помилки | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф
Сьогодні 19:29 852 2
Франков: Не розумію, в чому претензії до Бойка?
Сьогодні 15:10 984 1
Гірн закликав Усика не боксувати з Вайтом
Сьогодні 13:51 2757
Франков: Правила футболу не містять обмежень за кількістю пенальті
Сьогодні 09:55 1188 1
Гірн: Усик може побитися з Джошуа навесні
Сьогодні 08:55 1693
Шахтар цікавиться півзахисником бразильського Палмейраса
Сьогодні 08:08 910
Музичук: Я змушена грати у Росії
Вчора 22:14 5038 3
Динамо - Колос 2:1. Відео голів
Вчора 21:59 1538
Динамо у матчі з чотирма пенальті обіграло Колос у 27 турі УПЛ
Вчора 21:28 1599
Аталанта викупила контракт Пашалича
Вчора 18:59 1173
Блоги
Святкування на Олімпійському. Як Шахтар відзначав чемпіонство
Святкування на Олімпійському. Як Шахтар відзначав чемпіонство Valeriy Ruchka
21.06.2020 10:58 1567 2
17 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс
17 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс Valeriy Ruchka
21.06.2020 09:52 2927
Відео дня. Чемпіонський гол Тете у ворота Олександрії
Відео дня. Чемпіонський гол Тете у ворота Олександрії Андрій Твердохліб
20.06.2020 21:46 1360 1
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею Андрій Твердохліб
20.06.2020 20:19 2443
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу 2006
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу 2006 Андрій Твердохліб
20.06.2020 17:24 2010
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:36 Футбол Ярмоленко матч проти Тоттенгема розпочне у запасі 138
21:31 Футбол Бундесліга підписала контракт на понад 4 млрд євро 165
21:15 Футбол Ексгравець Дніпра може перейти у Зеніт 319
20:55 Футбол Скрипник: У нас половиною команди цікавляться інші клуби 328
20:40 Футбол Прометей запропонував 100 тис гривень за гімн клуба 556
20:23 Єдиноборства У Рівному підпалили автомобіль чемпіона світу з кікбоксингу 807
20:04 RunNews МОЗ надав дивну відповідь про смерть спортсменки під час ультрамарафону 660
19:38 Футбол Скрипник: У нас арбітри VAR роблять одні й ті ж помилки 719
19:29 Блог Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 852 2
19:18 Боротьба Чемпіонат світу з карате перенесли на 2021 рік 774
19:14 Блог Міжнародний Олімпійський день. Перші тріумфи українців 232
19:01 Блог Перші кроки у футболі Владислава Супряги 214
18:58 Футбол У Волині виявили два випадки коронавірусу 917
18:46 Футбол Мелікян знайшов собі новий клуб 1104
18:32 Футбол Аматорський чемпіонат України відновиться 27 червня 876
18:18 Футбол Агуеро прооперують у Барселоні 1048
17:58 Футбол Філіппов: Хочу бути потрібним збірній України 1195
17:47 Футбол Буяльський: Не розумію, чому уболівальників не пускають на трибуни 1136
17:32 Футбол Манчестер Юнайтед хоче перехопити Вілліана 1229
17:17 Футбол Зубков відреагував на інтерес Фенербахче 1180
16:58 Футбол Де Пена: Арбітр був зобов’язаний призначити пенальті 1729
16:44 Футбол ПФЛ перенесла три матчі Першої ліги 1694
16:29 Футбол Тренер Шахтаря перейде у Спортінг 2032
16:12 Футбол Матч Руху перенесли через спалах коронавірусу 1595
15:55 Баскетбол Лідер Портленда відмовився відновлювати сезон 1368

Скрипник: У нас арбітри VAR роблять одні й ті ж помилки

Сьогодні 19:38 719 0
Віктор Скрипник прокоментував VAR в УПЛ
Скрипник: У нас арбітри VAR роблять одні й ті ж помилки
#Скрипник, #Зоря, #УПЛ

Джерело - sport.ua.

Арбітри УПЛ із ліцензією системи VAR не навчилися виправляти свої помилки.

Про це розповів головний тренер Зорі Віктор Скрипник.

"У мене є своє розуміння і якісь невдоволення. Але це моя думка. Футбол є скрізь: і в Африці, і в Україні. Якщо ти любиш цей вид спорту, то повинен йому підкорятися і тим правилами, які є. З проблемами теж можна боротися: спільно розмовляти і робити роботу над помилками.

Мені хочеться бачити, щоб за ті ж помилки судді не просто усувалися від ігор, а потім виходили на поле і знову робили їх. Вони ніби десь гуляють. По півроку немає їх, відсудили, потім знову півроку десь гуляють. Робіть це якось відкрито, щоб всі бачили, як ви працюєте над помилками.

У нас п'ять чоловік мають ліцензію VAR, а роблять з туру в тур одні й ті ж помилки. Тоді залучіть інших арбітрів - молодих, чесних. Це вже не моя справа, але треба якось з цим боротися. Зараз ми як заручники ситуації. Кілька людей мають ліцензію системи VAR і, можна сказати, вони тепер головні люди, які можуть покликати або не покликали суддю. Картинка гарна - звуть, або картинка погана - не будемо дивитися. А з цього виходить, що у тих чи інших команд зменшується кількість очок", - сказав Скрипник.

Нагадаємо, Монзуль розсудить другий півфінал Кубка України.

Коментарі ()