Буяльський: Не розумію, чому уболівальників не пускають на трибуни

Футболістам не цікаво грати матчі при пустих трибунах.

Про це розповів півзахисник Динамо Віталій Буяльський.

"Уболівальників знову не було. Поступово звикаєте до цього? Я не розумію, чому їх не пускають на трибуни. Адже їх можна розсадити, як роблять в деяких країнах, пускаючи, наприклад, людей в розрахунку 10% від повної місткості арени. Нецікаво так грати, без уболівальників, адже це в першу чергу для них", - розповів Буяльський.