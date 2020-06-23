 Буяльський: Не розумію, чому уболівальників не пускають на трибуни | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Гірн закликав Усика не боксувати з Вайтом
Сьогодні 13:51 2554
Франков: Не розумію, в чому претензії до Бойка?
Сьогодні 15:10 800 1
Франков: Правила футболу не містять обмежень за кількістю пенальті
Сьогодні 09:55 1100 1
Гірн: Усик може побитися з Джошуа навесні
Сьогодні 08:55 1618
Шахтар цікавиться півзахисником бразильського Палмейраса
Сьогодні 08:08 826
Музичук: Я змушена грати у Росії
Вчора 22:14 4260 2
Динамо - Колос 2:1. Відео голів
Вчора 21:59 1455
Динамо у матчі з чотирма пенальті обіграло Колос у 27 турі УПЛ
Вчора 21:28 1530
Аталанта викупила контракт Пашалича
Вчора 18:59 1162
Цецадзе очолив ФК Львів
Вчора 16:57 1139
Блоги
Кварцяний про продажних суддів, трансфери за картоплю та бійки з командою - Вацко Live
Кварцяний про продажних суддів, трансфери за картоплю та бійки з командою - Вацко Live Valeriy Ruchka
21.06.2020 15:50 676
Ломаченко і Усик висміяли техніку Віталія Кличка
Ломаченко і Усик висміяли техніку Віталія Кличка Valeriy Ruchka
21.06.2020 13:49 9075 8
Гіо Цитаїшвілі – український талант, який претендує на премію Golden Boy 2020
Гіо Цитаїшвілі – український талант, який претендує на премію Golden Boy 2020 Valeriy Ruchka
21.06.2020 11:43 875
Святкування на Олімпійському. Як Шахтар відзначав чемпіонство
Святкування на Олімпійському. Як Шахтар відзначав чемпіонство Valeriy Ruchka
21.06.2020 10:58 1559 2
17 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс
17 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс Valeriy Ruchka
21.06.2020 09:52 2927
Відео дня. Чемпіонський гол Тете у ворота Олександрії
Відео дня. Чемпіонський гол Тете у ворота Олександрії Андрій Твердохліб
20.06.2020 21:46 1359 1
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею Андрій Твердохліб
20.06.2020 20:19 2434
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу 2006
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу 2006 Андрій Твердохліб
20.06.2020 17:24 2001
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 44 роки!
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 44 роки! Андрій Твердохліб
20.06.2020 15:02 7695 1
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував шикарні скіли під час хокейного матчу
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував шикарні скіли під час хокейного матчу Андрій Твердохліб
20.06.2020 12:39 1901 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:01 Блог Перші кроки у футболі Владислава Супряги 107
18:58 Футбол У Волині виявили два випадки коронавірусу 175
18:46 Футбол Мелікян знайшов собі новий клуб 337
18:32 Футбол Аматорський чемпіонат України відновиться 27 червня 308
18:18 Футбол Агуеро прооперують у Барселоні 478
17:58 Футбол Філіппов: Хочу бути потрібним збірній України 631
17:47 Футбол Буяльський: Не розумію, чому уболівальників не пускають на трибуни 573
17:32 Футбол Манчестер Юнайтед хоче перехопити Вілліана 688
17:17 Футбол Зубков відреагував на інтерес Фенербахче 726
16:58 Футбол Де Пена: Арбітр був зобов’язаний призначити пенальті 1093
16:44 Футбол ПФЛ перенесла три матчі Першої ліги 1127
16:29 Футбол Тренер Шахтаря перейде у Спортінг 1510
16:12 Футбол Матч Руху перенесли через спалах коронавірусу 1091
15:55 Баскетбол Лідер Портленда відмовився відновлювати сезон 996
15:39 Теніс Джокович здав позитивний тест на коронавірус 1139
15:25 Футбол Два гравці Зорі переписали контракти з клубом 1397
15:10 Футбол Франков: Не розумію, в чому претензії до Бойка? 800 1
14:55 Футбол Додо: Я задоволений, що мною цікавляться Баварія та ПСЖ 1999
14:40 Футбол Левченко: Хто скаржився, що чемпіонат України нудний? 1313
14:31 Блог Про золото Шахтаря, цирк в матчі Динамо та інтервю Суркіса - ТаТоТаке 348
14:25 Баскетбол Дніпро продовжив контракт зі своїм лідером 1435
14:09 Футбол Макаров: Фінансова допомога від президента Інгульця? Він ПФЛ нічого не перераховував 1325
13:51 Бокс Гірн закликав Усика не боксувати з Вайтом 2554
13:33 Футбол Названо найкращого тренера 27 туру УПЛ 1449
13:15 Футбол Визначено найкращого гравця 27 туру УПЛ 1427

Буяльський: Не розумію, чому уболівальників не пускають на трибуни

Сьогодні 17:47 573 0
Віталій Буяльський прокоментував відсутність уболівальників на трибунах
Буяльський: Не розумію, чому уболівальників не пускають на трибуни
#Динамо, #Буяльський, #УПЛ

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Футболістам не цікаво грати матчі при пустих трибунах.

Про це розповів півзахисник Динамо Віталій Буяльський.

"Уболівальників знову не було. Поступово звикаєте до цього? Я не розумію, чому їх не пускають на трибуни. Адже їх можна розсадити, як роблять в деяких країнах, пускаючи, наприклад, людей в розрахунку 10% від повної місткості арени. Нецікаво так грати, без уболівальників, адже це в першу чергу для них", - розповів Буяльський.

Нагадаємо, Динамо у матчі з чотирма пенальті обіграло Колос у 27 турі УПЛ.

Коментарі ()