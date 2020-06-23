Де Пена: Арбітр був зобов’язаний призначити пенальті

Автор переможного м’яча Динамо у ворота Колоса Карлос де Пена переконаний у правильному рішенні арбітра щодо призначення останнього одинадцятиметрового.

Про це розповів сам гравець.

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"Чи справедливо був призначений останній пенальті? Звичайно, там був чистий пенальті. Суперник потягнув мене за футболку. Я сказав про це арбітру. Він спочатку не повірив, але завдяки системі VAR переконався, що я мав рацію. Так, фол не був надто грубим, але, згідно з правилами, за таке порушення арбітр зобов'язаний призначати 11-метровий", - розповів Де Пена.