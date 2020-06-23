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Заочне протистояння грандів. Прогнози Шовковського на Ла-Лігу

Сьогодні 10:53 728 0
Заочне протистояння грандів. Прогнози Шовковського на Ла-Лігу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Іспанії вже набрав оберти і впродовж тижня продемонструє нам декілька цікавих матчів. Зокрема, інтрига за чемпіонський титул буде підігріта двома поєдинками за участю Реала та Барселони. Підопічні Зінедіна Зідана в 31-му турі проведуть домашню зустріч із аутсайдером першості Мальоркою, яка намагатиметься покращити своє турнірне положення. А каталонці після нічиєї з "Севільєю" зустрінуться з однім зі своїх принципових суперників – Атлетіком. Як можуть завершитися ці зустрічі аналізує тренер збірної України та експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч Барселона - Атлетік: команди заб’ють менше трьох м’ячів (ТМ 3). Коефіцієнт 1.9

Варто розглянути такі варіанти для ставки:

  • "Барселона" переможе – 1.3
  • "Барселона" ІТБ 1.5 – 1.4
  • "Барселона" виграє другий тайм – 1.6
  • Тотал менше 3 голів – 1.9
  • Нічия в першому таймі – 2.7
  • Перемога "Барселони" в один м’яч – 3.7

Форма команд

Серія "Барси" з трьох перемог поспіль обірвалася в Севільї (0:0). Кіке Сетьєн заявив, що "Реал" також ще втрачатиме очки. Натомість Піке впевнений, що мадридців тягтимуть судді, вони все виграватимуть і тепер не все залежить від "Барси". 

В цьому сезоні на "Камп Ноу" Мессі і компанія грають впевнено – 14 перемог в 15 матчах. Вдома каталонці не зуміли обіграти лише "Реал" (0:0).

"Атлетік" вже 5 матчів не програє в Ла Лізі – 3 перемоги і 2 нічиї. Після поновлення чемпіонату "Атлетік" двічі зіграв внічию – вдома 1:1 з "Атлетіко" і на виїзді 2:2 з "Ейбаром". В останньому турі команда Гаїски Гарітано обіграла вдома "Бетіс" (1:0) і піднялася на 9-е місце. До речі, з тренером продовжили контракт до 30 червня 2021 року.

Статистика зустрічей

У клубів складні стосунки. Нагадаю, ворожнеча триває з 80-х, коли Марадоні показово зламали ногу і команди влаштовували епічні бійки. З останніх 10 матчів каталонці виграли лише 5, 3 перемоги у "Атлетіка" і 2 нічиї. "Барселона" не може обіграти басків 4 матчі поспіль, з березня 2018-го. Протягом цієї серії Більбао двічі зіграв внічию в минулому сезоні (1:1 і 0:0) і двічі переміг в цьому сезоні.

"Атлетік" обіграв "Барсу" в стартовому турі Ла Ліги (1:0). А в лютому 2020-го баски вибили "Барселону" у чвертьфіналі Кубка Іспанії (1:0).

Прогноз

Думаю, "Барселона" в цьому матчі повинна комфортно перемагати. Такий результат прогнозують і аналітики Parimatch. Попередні досягнення "Атлетіка" не гратимуть ролі, їх футбол буде ефективним до першого пропущеного м’яча. Каталонці матимуть велику перевагу у володінні м’ячем, але моментів і голів буде небагато.

Прогноз на матч "Реал" - "Мальорка": мадридці переможуть. Коефіцієнт - 1.7

Варто розглянути такі варіанти для ставки:

·        Фора на "Реал" (-2) - 1.7

·        Суха перемога мадридцев - 1.8

·        В матчі буде забито 3 або менше м’ячів - 1.9

·        Господарі переможуть в обох таймах - 2

Форма команд

"Реал" не тільки підходить до поєдинку в гарному фізичному та психологічному стані, але ще й повернув собі першу сходинку - каталонці в останньому поєдинку зазнали невдачі, чим підопічні Зінедіна Зідана і скористалися.

Якщо до вимушеної паузи команда дуже часто втрачала очки, то в трьох останніх поєдинках після відновлення сезону в Прімері - перемагала. Мадридці беруть ініціативу у свої руки і зазвичай відкривають рахунок у матчі. Поєдинки за участю "Реалу" - досить результативні: 3-4 м’ячі мінімум.

"Мальорку" можна сміливо назвати найгіршою командою чемпіонату після його відновлення. Після трьох зіграних турів набрала лише одне очко. А за показником пропущених м’ячів "Мальорка" взагалі є найгіршою в чемпіонаті: 50 голів за 30 турів, більше півтора м’ячі за гру.

Статистика зустрічей

"Реал" має очевидну перевагу над аутсайдером першості. Прогноз аналітиків Parimatch це також підтверджує. Мадридська команда дуже часто перемагає "Мальорку" і нерідко - із перевагою у 2-3 м’ячі. Саме так було в останньому домашньому матчі, коли "Реал" не відчув супротиву з боку суперника - 5:2. От тільки саме підопічні Вісенте Морено востаннє перемагали в очному протистоянні із "Реалом" - мінімальна перемога 1:0.

Прогноз

Підопічні Зідана - безумовні претенденти на здобуття перемоги у зустрічі із "Мальоркою". Вважаю, щось дійсно мусить піти не по сценарію, щоб мадридці втратили перемогу.

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