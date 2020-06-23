Грачов: Динамо не має аргументів, а Шахтар не має конкурентів

Джерело - bookmaker-ratings.com.ua.
Київське Динамо перед стартом кожного сезону заявляє, що буде боротися за чемпіонство, але не зрозуміло хто у них конкуренти.
Про це заявив колишній форвард Шахтаря Віктор Грачов.
"Динамо перед стартом кожного сезону заявляє, що буде боротися за чемпіонство. Тільки не зрозуміло, хто у них конкурент - Шахтар чи Десна із Зорею. Аргументів у "біло-синіх" немає.
У 2015 і 2016 роках динамівці перемагали, тому що Шахтар тільки адаптувався до кочового життя через те, що почалася війна. Вигравати золоті медалі чотири роки поспіль, перебуваючи поза домом, може тільки сильний клуб.
У нинішньому житті дуже складно щось загадувати або передбачити. Життя прекрасне, коли є впевненість в майбутньому. Однак з тим, як зараз складається ситуація, я не бачу в Україні конкурентів Шахтарю", - сказав Грачов.
Нагадаємо, донецький клуб гарантував собі 4-те поспіль чемпіонство за 5 турів до завершення турніру.