Франков: Правила футболу не містять обмежень за кількістю пенальті

Система ВАР не справляється зі своїм головним завданням - запобіганням нескінченних срачів на тему суддівства.

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков

"Я про всяк випадок нагадаю, що правила гри не містять обмежень за кількістю пенальті. А то у нас в таких випадках звідкись виникають стада обурених експертів ... На ділі важлива тільки якість - тобто наявність порушення в штрафній і обговорюється тільки це!

Нагадаю про всяк випадок: на матчі працює ВАР, і всі "п'ять точок", чотири призначених і одна скасована, перевірялися цією системою

На жаль, доводиться констатувати, що система ВАР не справляється зі своїм головним, на мій погляд (як мінімум у нас), завданням - запобіганням нескінченних срачів на тему суддівства. Хто, кому, коли і навіщо", - зазначив Франков.