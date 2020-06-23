Волинь попросила Чорноморець перенести матч через відсутність результатів тестів

Джерело - Tribuna.com.
Луцька Волинь попросила Чорноморець перенести матч 20-го туру Першої ліги.
Про це повідомляє Fan-project Volyn.
Луцький клуб відправив лист Чорноморцю з проханням перенести зустріч з 24 червня на 25-е.
Команда пройшла тестування, у 24 людей результат негативний, але ще у 18 уточнюється. Тести здавали 20 червня.
22 червня Волинь планувала відправитися на матч. Якщо тести будуть негативними, команда поїде в Одесу 23 червня.
Нагадаємо, у гравця Балкан діагностували коронавірус.