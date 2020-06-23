Волинь попросила Чорноморець перенести матч через відсутність результатів тестів

Попросила перенести матч з 24 на 25 червня

Луцька Волинь попросила Чорноморець перенести матч 20-го туру Першої ліги.

Про це повідомляє Fan-project Volyn.

Луцький клуб відправив лист Чорноморцю з проханням перенести зустріч з 24 червня на 25-е.

Команда пройшла тестування, у 24 людей результат негативний, але ще у 18 уточнюється. Тести здавали 20 червня.

22 червня Волинь планувала відправитися на матч. Якщо тести будуть негативними, команда поїде в Одесу 23 червня.

Нагадаємо, у гравця Балкан діагностували коронавірус.

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