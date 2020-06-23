Шахтар цікавиться півзахисником бразильського Палмейраса

Клуб запросив Палмейрас про вартість Габріела Меніно

Джерело - Чемпіон.

Опорний півзахисник Палмейраса Габріел Меніно, який здатний також зіграти на правому фланзі оборони, потрапив до сфери інтересів Шахтаря.

Про це повідомляє Palmeiras Notícias.

Гірники вже зробили запит у Палмейрас з приводу вартості трансферу 19-річного гравця.

Бразильський клуб не виключає можливості продажу свого вихованця, який має на рахунку 7 офіційних матчів за Палмейрас.

Shakhtar Donetsk fez uma sondagem ao Palmeiras sobre a situação do volante Gabriel Menino, o jovem jogador tem interessado aos ucranianos. Palmeiras não descarta a venda do jogador. — Palmeiras Notícias (@Palmeirassep19) June 22, 2020

За оцінками Transfermarkt, вартість контракту Меніно становить 3,6 мільйона євро. Його контракт з бразильським клубом розрахований до кінця 2024 року.

Нагадаємо, Шахтар зіграє з Динамо не основним складом в останньому дербі сезону УПЛ.