 Шахтар цікавиться півзахисником бразильського Палмейраса | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо у матчі з чотирма пенальті обіграло Колос у 27 турі УПЛ
Вчора 21:28 996
Гірн: Усик може побитися з Джошуа навесні
Сьогодні 08:55 436
Шахтар цікавиться півзахисником бразильського Палмейраса
Сьогодні 08:08 274
Музичук: Я змушена грати у Росії
Вчора 22:14 1433 1
Динамо - Колос 2:1. Відео голів
Вчора 21:59 1075
Аталанта викупила контракт Пашалича
Вчора 18:59 974
Цецадзе очолив ФК Львів
Вчора 16:57 885
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан пригадав життя свого села в німецькій окупації
Вчора 16:35 6050
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Вчора 16:19 2927
Ісмаїлі переніс операцію на коліні
Вчора 16:12 1807
Блоги
Святкування на Олімпійському. Як Шахтар відзначав чемпіонство
Святкування на Олімпійському. Як Шахтар відзначав чемпіонство Valeriy Ruchka
21.06.2020 10:58 1523 2
17 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс
17 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс Valeriy Ruchka
21.06.2020 09:52 2912
Відео дня. Чемпіонський гол Тете у ворота Олександрії
Відео дня. Чемпіонський гол Тете у ворота Олександрії Андрій Твердохліб
20.06.2020 21:46 1339 1
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею Андрій Твердохліб
20.06.2020 20:19 2398
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу 2006
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу 2006 Андрій Твердохліб
20.06.2020 17:24 1972
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:25 Футбол Агуеро травмувався у грі з Бернлі 13
09:10 Футбол Болонья - Ювентус 0:2. Огляд матчу 152
08:55 Бокс Гірн: Усик може побитися з Джошуа навесні 436
08:40 Футбол Манчестер Сіті - Бернлі 5:0. Огляд матчу 511
08:24 Футбол Лунін допоміг Ов'єдо перемогти в дербі 945
08:08 Футбол Шахтар цікавиться півзахисником бразильського Палмейраса 274
07:10 Футбол Ювентус переграв Болонью у 27 турі Серії А 736
06:18 Футбол Леганес та Гранада не виявили сильнішого у 31 турі Ла-Ліги 645
22 Червня 2020
23:56 Футбол Манчестер Сіті із Зінченком знищило Бернлі у 30 турі АПЛ 2083
23:40 Футбол Динамо – Колос 2:1. Огляд матчу 1838
23:29 Футбол Реал відмовляється грати матч Ліги чемпіонів у Великій Британії 1542
23:17 Футбол Михайличенко: Динамо було важко впізнати 1774
23:11 Блог Як Україна проявить себе у Лізі націй УЄФА 606
23:07 Блог Як "Челсі" став головним гравцем на трансферному ринку 488
22:52 Футбол Костишин: Бойко на чорне каже біле. Скільки він може помилятися? 1626
22:35 Футбол Мілан розгромив Лечче з Шаховим, нічия Фіорентини і Брешії. Результати 27 туру Серії А 473
22:26 Футбол Вільярреал зіграв внічию із Севільєю у 31 турі Ла-Ліги 1355
22:14 Шахи Музичук: Я змушена грати у Росії 1433 1
21:59 Футбол Динамо - Колос 2:1. Відео голів 1075
21:47 Футбол Бондар вказав на інтерес англійських та італійських клубів 1742
21:28 Футбол Динамо у матчі з чотирма пенальті обіграло Колос у 27 турі УПЛ 996
21:14 Футбол Зінченко у стартовому складі Манчестер Сіті на матч проти Бернлі 1626
20:55 Футбол Степаненко: Каштру дає більше свободи футболістам 1411
20:45 Футбол Волинь підписала трьох новачків 1883
20:29 Футбол Арсенал готує екстрений трансфер голкіпера 1800

Шахтар цікавиться півзахисником бразильського Палмейраса

Сьогодні 08:08 274 0
Клуб запросив Палмейрас про вартість Габріела Меніно
Шахтар цікавиться півзахисником бразильського Палмейраса
#Палмейрас, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Опорний півзахисник Палмейраса Габріел Меніно, який здатний також зіграти на правому фланзі оборони, потрапив до сфери інтересів Шахтаря.

Про це повідомляє Palmeiras Notícias.

Гірники вже зробили запит у Палмейрас з приводу вартості трансферу 19-річного гравця.

Бразильський клуб не виключає можливості продажу свого вихованця, який має на рахунку 7 офіційних матчів за Палмейрас.

За оцінками Transfermarkt, вартість контракту Меніно становить 3,6 мільйона євро. Його контракт з бразильським клубом розрахований до кінця 2024 року.

Нагадаємо, Шахтар зіграє з Динамо не основним складом в останньому дербі сезону УПЛ.

Коментарі ()