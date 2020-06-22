Реал відмовляється грати матч Ліги чемпіонів у Великій Британії

Реал хоче зіграти матч проти Манчестер Сіті на нейтральному стадіоні

Реал пропонує перенести матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті на нейтральний стадіон.

Про це повідомляє theathletic.com.

Поєдинок може пройти в Лісабоні, де з 12 по 23 серпня відбудеться догравання плей-оф турніру в форматі "фіналу восьми",

Реал незадоволений ситуацією з коронавірусом у Великій Британії. Представники мадридського клубу вважають недоречним грати в Манчестері через потенційний ризик для здоров'я футболістів і персоналу клубу.

В цей час всі ті, хто прибуває до Великобританії, повинні пройти двотижневий карантин. Постанови уряду країни будуть переглянуті в кінці червня. Можливо, умови карантину у Великобританії ослабнуть до серпня, коли має відбутися матч.

Нагадаємо, Реал програв Манчестер Сіті у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.