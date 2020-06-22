 Реал відмовляється грати матч Ліги чемпіонів у Великій Британії | Футбол | Champion.com.ua
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Реал відмовляється грати матч Ліги чемпіонів у Великій Британії

Вчора 23:29 564 0
Реал хоче зіграти матч проти Манчестер Сіті на нейтральному стадіоні
Реал відмовляється грати матч Ліги чемпіонів у Великій Британії
#Реал, #Манчестер Сіті, #Ліга чемпіонів

Джерело - ukrinform.ua.

Реал пропонує перенести матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті на нейтральний стадіон.

Про це повідомляє theathletic.com.

Поєдинок може пройти в Лісабоні, де з 12 по 23 серпня відбудеться догравання плей-оф турніру в форматі "фіналу восьми",

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Нагадаємо, Реал програв Манчестер Сіті у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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