Несправедливе суддівство щодо ФК Львів вирішило долю вже колишнього головного тренера Єгіше Мелікяна.

Про це розповів телевізійний експерт В’ячеслав Шевчук.

"Для мене, якщо рука була у штрафному майданчику, то це пенальті. В останніх матчах у Єгіше завжди були претензії з приводу пенальті.

Через суддівські помилки Мелікян і втратив роботу, а арбітри далі продовжують працювати", – розповів Шевчук.