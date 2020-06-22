Джерело - Великий футбол.
Несправедливе суддівство щодо ФК Львів вирішило долю вже колишнього головного тренера Єгіше Мелікяна.
Про це розповів телевізійний експерт В’ячеслав Шевчук.
"Для мене, якщо рука була у штрафному майданчику, то це пенальті. В останніх матчах у Єгіше завжди були претензії з приводу пенальті.
Через суддівські помилки Мелікян і втратив роботу, а арбітри далі продовжують працювати", – розповів Шевчук.
Раніше, Мелікян залишив посаду головного тренера ПФК Львів.
Нагадаємо, Львів очолить грузинський спеціаліст.