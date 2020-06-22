Матч Евертон - Ліверпуль подивилася рекордна кількість уболівальників в історії АПЛ

На піку аудиторія склала 5,5 мільйона глядачів

Матч АПЛ Евертон - Ліверпуль (0:0), який відбувся вчора, 21 червня, став найпопулярнішим в історії Ліги.

Про це повідомляє журналіст AP Роб Харріс.

Аудиторія мерсисайдського дербі на піку склала 5,5 мільйона глядачів на каналах Sky.

Після нічийного результату в матчі з Евертоном Ліверпуль продовжує лідирувати в турнірній таблиці АПЛ. На рахунку підопічних Юргена Клоппа 83 очка, на другому місці знаходиться Манчестер Сіті (60 очок, 29 матчів). Для того, щоб достроково стати чемпіоном Англії, Ліверпулю необхідно набрати п'ять очок.

Евертон піднявся на 12-ту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 38 очок.