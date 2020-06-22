Деякі арбітри УПЛ втручаються тільки для того, щоб підплавити людину на полі.

Про це заявив український журналіст Ігор Циганик.

"Проблема ВАР в Україні полягає не в тому, що ми його неправильно використовуємо. Проблема у відносинах людей. У мене таке враження, що суддівський корпус - це тераріум, кубло змій, в якому всі один одного ненавидять і намагаються сплавити.

Нам людина з Італії (запрошений експерт - прим.) Чітко пояснив, що деякі арбітри втручаються тільки для того, щоб підплавити людину на полі. Вони ж не знають, хто сидить на ВАР. Ну прийняв собі рішення. У них немає роботи в парі, немає зв'язки. Це найбільша проблема. Навчаться вони колись один одного поважати?" - сказав Циганик.