 Циганик: Суддівський корпус УПЛ - тераріум, в якому всі один одного ненавидять | Футбол | Champion.com.ua
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Циганик: Суддівський корпус УПЛ - тераріум, в якому всі один одного ненавидять

Сьогодні 09:25 279 0
Журналіст розкритикував суддівський корпус Прем'єр-ліги
Циганик: Суддівський корпус УПЛ - тераріум, в якому всі один одного ненавидять
#Циганик, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Деякі арбітри УПЛ втручаються тільки для того, щоб підплавити людину на полі.

Про це заявив український журналіст Ігор Циганик.

"Проблема ВАР в Україні полягає не в тому, що ми його неправильно використовуємо. Проблема у відносинах людей. У мене таке враження, що суддівський корпус - це тераріум, кубло змій, в якому всі один одного ненавидять і намагаються сплавити.

Нам людина з Італії (запрошений експерт - прим.) Чітко пояснив, що деякі арбітри втручаються тільки для того, щоб підплавити людину на полі. Вони ж не знають, хто сидить на ВАР. Ну прийняв собі рішення. У них немає роботи в парі, немає зв'язки. Це найбільша проблема. Навчаться вони колись один одного поважати?" - сказав Циганик.

Раніше, Миколенко входить у сферу інтересів Наполі.

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