Денисов: Говорили, що у Динамо стабільність, а вийшло навпаки

Багато хто ставив на перемогу Динамо в чемпіонаті України 2019/2020, але донецький Шахтар дуже рівно пройшов всю дистанцію і завоював чемпіонський титул за п'ять турів до кінця першості.

Про це заявив ведучий програми Великий Футбол Олександр Денисов.

"Перед початком цього сезону багато наближених до табору Динамо говорили, що чемпіонами стануть кияни. Причому це було без жартів. Говорили, що в команді тренер і стабільність, а в Шахтарі - зміни. Пішов Фонсека, при якому все було стабільно - три чемпіонства і три Кубки. Ну не може зараз продовжитися ця стабільність. А вийшло з точністю до навпаки: повна нестабільність в Динамо, і Каштру, який пройшов дуже стабільно цей сезон", - закінчив Денисов.