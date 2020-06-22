Барселона хоче пустити глядачів на домашній матч з Атлетіко

Матч повинен відбутися вже на початку липня

Матч 33-го туру чемпіонату Іспанії Барселона - Атлетіко може пройти з глядачами.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Керівництво синьо-гранатових хоче домогтися від місцевої влади дозволу на відвідування Камп Ноу фанатами. У клубі відзначають, що в окремих регіонах Іспанії уболівальникам вже дозволено ходити на стадіони.

При цьому Барселона хоче заповнити лише третина Камп Ноу, щоб між уболівальниками була дистанція.

Нагадаємо, що ігри чемпіонату Іспанії проходять без глядачів через пандемію коронавірусу. Поєдинок між Барселоною і Атлетіко має відбутися 1 липня.

Раніше, Барселона і Севілья не забили голів.