Українець потрапив до символічної збірної першого туру чемпіонату Латвії

Дебелко забив гол у ворота Валмієри

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Риги Роман Дебелко включений у символічну збірну найкращих гравців 1-го туру латвійського чемпіонату.

Про це повідомляє futbolavirsliga.

Дебелко вийшов в стартовому складі Риги в матчі з Валмієрою, і відкрив рахунок на 7-й хвилині. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь столичного клубу.

Нагадаємо, Мелікян залишив посаду головного тренера ПФК Львів.