Українець потрапив до символічної збірної першого туру чемпіонату Латвії

Джерело - Чемпіон.
Український нападник Риги Роман Дебелко включений у символічну збірну найкращих гравців 1-го туру латвійського чемпіонату.
Про це повідомляє futbolavirsliga.
Дебелко вийшов в стартовому складі Риги в матчі з Валмієрою, і відкрив рахунок на 7-й хвилині. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь столичного клубу.
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