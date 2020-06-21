Шебек: Арбітр помилився у двох епізодах з пенальті в матчі Шахтар - Олександрія

У матчі 27-го туру УПЛ Шахтар - Олександрія (3:2) в двох епізодах з призначенням одинадцятиметрових Ігор Пасхал помилився.

Про це заявив колишній арбітр ФІФА Сергій Шебек.

"У двох епізодах з призначенням одинадцятиметрових Ігор Пасхал помилився. На 12-й хвилині Мораес біг із захисником Олександрії паралельним курсом, нападник "Шахтаря" вдарився своєю ногою об ногу Шендрика, втратив координацію, ритм руху, через що впав.

Якщо навіть абстрагуватися від того, що суддя помилився з трактуванням епізоду, то пенальті можна було уникнути завдяки асистенту, адже нібито фол Шендрика проти Мораеса відбувся до лінії штрафного майданчика.

Другий епізод на 51-й хвилині. Пішов простріл, м'яч потрапив в п'яту Матвієнко, від неї відскочив в сідницю, а звідти випадково зрикошетив у руку. Це тоді, коли Матвієнко перебував в позиції напівсидячи - він не бачив, де м'яч.

Знову переконалися, що без ВАР наші арбітри не вміють добре судити", - сказав Шебек.