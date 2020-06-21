Конопля та Картушов вийдуть у стартовому складі Десни на матч із Зорею

Джерело - Чемпіон.
У матчі 27-го туру УПЛ чернігівська Десна зустрінеться з луганською Зорею.
Стали відомі стартові склади команд.
Десна: Паст, Огіря, Арвеладзе, Філіппов, Калітвінцев, Картушов, Гітченко, Мостовий, Конопля, Імереков, Фаворов
Запасні: Литовка, Тамм, Єрмаков, Хльобас, Тотовицький, Старенький, Будківський, Западня, Кузик
Зоря: Махарадзе, Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайліченко, Іванісеня, Хомченовський, Кочергін, Юрченко, Кабаєв, Громов
Запасні: Васіль, Каменюка, Чайковський, Піддубний, Циганікс, Луньов, Білоцерківський, Перович.
Матч розпочнеться о 19:30.
Нагадаємо, Зоря вимагає скасувати дискваліфікацію Лєднєва.
Раніше, Скрипник назвав завдання Зорі в УПЛ.