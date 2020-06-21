 Конопля та Картушов вийдуть у стартовому складі Десни на матч із Зорею | Футбол | Champion.com.ua
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Конопля та Картушов вийдуть у стартовому складі Десни на матч із Зорею

Сьогодні 19:10 959 0
Стали відомі стартові склади команд
Конопля та Картушов вийдуть у стартовому складі Десни на матч із Зорею
#Зоря, #Десна

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27-го туру УПЛ чернігівська Десна зустрінеться з луганською Зорею.

Стали відомі стартові склади команд.

Десна: Паст, Огіря, Арвеладзе, Філіппов, Калітвінцев, Картушов, Гітченко, Мостовий, Конопля, Імереков, Фаворов

Запасні: Литовка, Тамм, Єрмаков, Хльобас, Тотовицький, Старенький, Будківський, Западня, Кузик

Зоря: Махарадзе, Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайліченко, Іванісеня, Хомченовський, Кочергін, Юрченко, Кабаєв, Громов

Запасні: Васіль, Каменюка, Чайковський, Піддубний, Циганікс, Луньов, Білоцерківський, Перович.

Матч розпочнеться о 19:30.

Нагадаємо, Зоря вимагає скасувати дискваліфікацію Лєднєва.

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