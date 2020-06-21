Цітаішвілі: Якщо я виграю Golden Boy 2020 - це буде несправедливо

Вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі не вірить у свою перемогу в Golden Boy 2020.

Про це сказав сам футболіст.

"Дізнався про номінацію з інтернету. Приємно, що твоя праця оцінюється, потрапити в сотню, це стимул, щоб далі грати і продовжувати рости. Пацани говорять Golden Boy, ходять, розповідають постійно.

Я думаю, що потрапив в номінацію за чемпіонат світу, коли гол забив. Конкуренція серйозна, гравці виступають на найвищому рівні. Виграти неможливо. Якщо я виграю - це буде несправедливо по відношенню до цих гравців. Приємно, що потрапив. Будемо рости.

Серед номінантів є пацани мого рівня із загребського Динамо, які теж не так багато зіграли. Думаю, що до двадцятки потраплю точно, - сказав Цітаішвілі.