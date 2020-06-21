Петраков: Мільйон доларів преміальних хлопці ділили самостійно

Гравці, які виграли молодіжний чемпіонат світу отримали мільйон доларів преміальних.

Про це розповів головний тренер команди.

"Ми отримали навіть більше обіцяного. І в ті строки, які нам обіцяв Андрій Павелко (президент Федерації футболу України) після перемоги в фінальному матчі над корейцями. Сказали, що преміальні будуть у грудні – так і сталося. Думаю, не таємниця, що команда отримала мільйон доларів. З вирахуванням податків, звісно. Цю суму хлопці поділили між собою в залежності від того, хто скільки грав", - сказав Петраков.