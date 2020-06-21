Коноплянка прокоментував своє перше чемпіонство

Півзахисник збірної України та донецького Шахтаря Євген Коноплянка повернувся в Україну щоб виграти УПЛ.

Про це розповів сам футболіст.

"Насправді, я для цього сюди й повернувся, щоб, у першу чергу, виграти УПЛ. Я звідси почав робити перші кроки. Приємно досягти такого результату.

Ми були за півкроку від чемпіонства з Дніпром, коли боролися з Шахтарем, але трошки не вистачило (сезон 2013/14 – прим.). Не буду говорити, чого не вистачило. Скажімо, удачі й трохи, можливо, досвіду. Тоді було прикро, адже все було в наших руках.

Потім, коли я вже поїхав, то трохи призабув. Але все одно залишив місце для цього титулу. Я звідси родом, не виграти нічого – це трохи неправильно. Радий, що вийшло за п'ять турів до кінця стати чемпіонами. Це приємно", – сказав Коноплянка.