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Клопп: Не вірю, що Ліверпуль почне епоху домінування в АПЛ

Сьогодні 10:43 1787 0
Клопп: Не вірю, що Ліверпуль почне епоху домінування в АПЛ
#Ліверпуль, #Клопп

Джерело - ua-football.

Уболівальникам не варто чекати від Ліверпуля ери домінування, як це було в минулому з Манчестер Юнайтед.

Про це сказав сам Юрген Клопп.

"Якщо чесно, я думаю, що домінувати більше неможливо. У колишні часи у Юнайтед було дуже гарне поєднання виняткового тренера, суперчуття на гравців і чудового визначення часу, як довго гравець потрібен тобі в команді. У них завжди приходили виняткові гравці на заміну – а також були гроші. Тому у Юнайтед було дуже гарне поєднання.

Схоже і ми щось досі робили все правильно. Однак ми повинні продовжувати це робити - і, ймовірно, ще наполегливіше, - щоб залишитися успішними. І повірте мені, інші не заспокояться. Юнайтед завдасть удару у відповідь, а Челсі працює на випередження на трансферному ринку, поки інші ще нічого не зробили в настільки невизначені часи.

А коли я спостерігав за перемогою Манчестер Сіті над Арсеналом, я запитав себе: як може бути, що у нас на 22 очки більше, ніж у них?", - сказав Клопп.

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