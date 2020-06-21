Клопп: Не вірю, що Ліверпуль почне епоху домінування в АПЛ

Джерело - ua-football.
Уболівальникам не варто чекати від Ліверпуля ери домінування, як це було в минулому з Манчестер Юнайтед.
Про це сказав сам Юрген Клопп.
"Якщо чесно, я думаю, що домінувати більше неможливо. У колишні часи у Юнайтед було дуже гарне поєднання виняткового тренера, суперчуття на гравців і чудового визначення часу, як довго гравець потрібен тобі в команді. У них завжди приходили виняткові гравці на заміну – а також були гроші. Тому у Юнайтед було дуже гарне поєднання.
Схоже і ми щось досі робили все правильно. Однак ми повинні продовжувати це робити - і, ймовірно, ще наполегливіше, - щоб залишитися успішними. І повірте мені, інші не заспокояться. Юнайтед завдасть удару у відповідь, а Челсі працює на випередження на трансферному ринку, поки інші ще нічого не зробили в настільки невизначені часи.
А коли я спостерігав за перемогою Манчестер Сіті над Арсеналом, я запитав себе: як може бути, що у нас на 22 очки більше, ніж у них?", - сказав Клопп.