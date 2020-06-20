Морозюк: Гармаш та Борячук хочуть залишитися у Різеспорі

Українські футболісти Денис Гармаш і Андрій Борячук не хочуть повертатися у свої клуби із Різеспора, де вони виступають на правах оренди.

Про це розповів захисник турецького клубу Микола Морозюк.

"Вони задоволені. Їм подобається в цій команді, хочуть залишитися. Андрій мало грає, Денис - більше, він у нас ТОП-гравець. Коли Гармаш дебютував за Різеспор в матчі проти Галатасарая, після гри сказав, що не міг перебудуватися: так швидко тут грають. З одного боку тут простіше, тому що не так сильно опікають. Але в той же час грають нестандартно.

Гармаш сказав, що поки приймав рішення, м'яч відбирали. Він не міг ще перебудуватися, думав, що ще в Україні. А тут раз і забрали м'яч, треба щось міняти, приймати швидке рішення. А я йому кажу "ти швидше думай", - сказав Морозюк.