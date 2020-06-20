Кварцяний: Коломойський багато вклав в український футбол, але не всі це цінували

Віталій Кварцяний прокоментував роль Ігоря Коломойського в українському футболі

Джерело - Чемпіон.

Екстренер Волині Віталій Кварцяний вказав на вклад Ігоря Коломойського у розвиток українського футболу.

Про це розповів сам український фахівець.

"Мені було трохи незручно перед такими серйозними людьми, як Коломойський чи Палиця. Вони ж і зараз, і до цього більше 10 років особисто до мене ставилися добре. Коли я пішов, мені було трохи соромно, що я прийняв таке рішення. Коломойський не любить цього. Але ми з ним завжди були в нормальних відносинах. Хоч і іноді брали різні рішення, але це не їх вина, а людей, які біля них крутилися. Які шепотіли їм дезінформацію. Хоча я працював для них чесно.

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