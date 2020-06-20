Кварцяний: Коломойський багато вклав в український футбол, але не всі це цінували

Джерело - Чемпіон.
Екстренер Волині Віталій Кварцяний вказав на вклад Ігоря Коломойського у розвиток українського футболу.
Про це розповів сам український фахівець.
"Мені було трохи незручно перед такими серйозними людьми, як Коломойський чи Палиця. Вони ж і зараз, і до цього більше 10 років особисто до мене ставилися добре.
Коли я пішов, мені було трохи соромно, що я прийняв таке рішення. Коломойський не любить цього. Але ми з ним завжди були в нормальних відносинах. Хоч і іноді брали різні рішення, але це не їх вина, а людей, які біля них крутилися. Які шепотіли їм дезінформацію. Хоча я працював для них чесно.
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Максимально хотів зробити клуб цілісним і рентабельним, заробити більше, ніж вони витратили. Я стежив за цим, всі цифри знав. Хотів когось продати. У мене запитували: "Чому ти хочеш Майкона продати?" Відповів: "Хочу, щоб у нас було більше грошей. Ви ж витрачаєте багато".
Коломойський багато вклав в український футбол. Але не всі це цінували. А я-то знав. Треба - він дуже щедрий, треба - він запитає. Мені це дуже подобалося. Але нашіптували-нашіптували йому. Я хотів, щоб з мене питали цілодобово, а вони запитували рідко і не дуже ретельно.
"Чому Кварцяний недопрацював?" - мені це подобалося б. Я б не ображався. Знав би, що мені довіряють, по-любому вичавив би максимальний результат. Мені не вистачило часу. Нашептали гидоти - пішло", - сказав Кварцяний.