Екскапітан Манчестер Юнайтед Рой Кін розкритикував гру голкіпера Давіда Де Хеа в матчі з Тоттенгемом.

Про це розповів сам ексгравець МЮ.

"Я шокований цим голом. Я дивлюся футбол вже багато років, але дозволити забити такого роду гол... Я приголомшений Магвайром, приголомшений тим, що гравець збірної може зробити таку річ. А від цього голкіпера мене нудить.

Я давно не бачив такого переоціненого голкіпера, як Де Хеа. Магвайр і Де Хеа - я б не пустив цих гравців в автобус після матчу, нехай добираються на таксі", - розповів Кін.