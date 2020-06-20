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Кін: Давно не бачив такого переоціненого голкіпера, як Де Хеа

Сьогодні 12:47 665 0
Рой Кін прокоментував гру Давіда Де Хеа
Кін: Давно не бачив такого переоціненого голкіпера, як Де Хеа
#Кін, #Де Хеа, #Манчестер Юнайтед

Джерело - ua-football.com.

Екскапітан Манчестер Юнайтед Рой Кін розкритикував гру голкіпера Давіда Де Хеа в матчі з Тоттенгемом.

Про це розповів сам ексгравець МЮ.

"Я шокований цим голом. Я дивлюся футбол вже багато років, але дозволити забити такого роду гол... Я приголомшений Магвайром, приголомшений тим, що гравець збірної може зробити таку річ. А від цього голкіпера мене нудить.

Я давно не бачив такого переоціненого голкіпера, як Де Хеа. Магвайр і Де Хеа - я б не пустив цих гравців в автобус після матчу, нехай добираються на таксі", - розповів Кін.

Нагадаємо, Тоттенгем та Манчестер Юнайтед не виявили сильнішого у 30 турі АПЛ.

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