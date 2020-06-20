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Стали відомі умови трансферу Зубкова у Фенербахче

Сьогодні 12:32 571 0
Шахтар може заробити 1 млн євро
Стали відомі умови трансферу Зубкова у Фенербахче
#Шахтар, #Зубков, #Фенербахче

Джерело - sport.ua.

Керівництво Фенербахче зацікавлене в переході українського півзахисника Олександра Зубкова, який проводить нинішній сезон на правах оренди в Угорщині в Ференцвароші.

Про це повідомляє Sabah.

Контракт Зубкова належить Шахтарю, а тому "канарки" розраховують домовитися з "гірниками" про оренду футболіста на один сезон з опцією викупу.

Фенербахче готовий заплатити Шахтарю 1 млн євро за рік оренди Зубкова. Аналогічну суму у вигляді зарплати турки готові платити самому футболісту, щоб залучити його до своїх лав.

У поточному сезоні українець зіграв у 40 офіційних матчах, в яких він забив 10 голів і віддав 12 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче готує трансфер Зубкова.

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