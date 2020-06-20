Морозюк: Динамо це народна команда, роками люди вболівають за одну назву

Український захисник Різеспора Микола Морозюк порівняв матчі Динамо - Шахтар з головними турецькими дербі.

Про це розповів сам футболіст.

"Динамо Київ - це народна команда. Роками люди вболівають за одну назву Динамо Київ. Але зараз у Шахтаря завдяки його результатам теж є чималенька аудиторія. Наші клуби набувають глядачів з часом. А тут, звичайно, є ТОП-5 команд, за які люди вболівають з народження. Це у них передається з покоління в покоління. Якщо дід вболівав за цю команду, його син, його діти не мають права вболівати за іншу команду.

Якщо ти родом з Ризи, ти обов'язково повинен вболівати за Різеспор. Кожен уболівальник маленької команди віддає перевагу комусь із великих команд. У турків завжди є дві улюблені команди. Вони вболівають за свою рідну, але, коли Ліга чемпіонів або стамбульське дербі, вибирають собі Бешикташ, Фенербахче або Галатасарай. Але якщо будуть грати Різеспор - Галатасарай, то тут немає інших варіантів - тільки Різеспор", - сказав Морозюк.