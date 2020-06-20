Моурінью: Я незадоволений пенальті, VAR та арбітром

Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью розкритикував суддівство у матчі 30 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Задоволений якимись речами, а іншими - немає. Що мені сподобалося? Настрій команди, організація, контроль, надійність - ми робили те, що не подобається Манчестер Юнайтед.

Не радий тому, що я читав гру, але у мене не було запасних, щоб реагувати. Коли суперник став домінувати, ми втомилися в передній лінії і не могли пресингувати. Було важко керувати командою.

Я незадоволений першим пенальті, і другим теж (його скасували після VAR - прим.). Я незадоволений VAR. Не суддею в першу чергу - суддя може помилитися, а VAR - система тут для того, щоб робити свою роботу.

У випадку з другим пенальті я незадоволений арбітром Джонатаном Моссом. Він не дав штрафний, і потім не поставив пенальті, але VAR розібрався", - розповів Моурінью.