Рух просить перенести матч з Агробізнесом через спалах коронавірусу

У Русі прокоментували ситуацію з коронавірусом

У Русі підтвердили поширення коронавірусу у команді.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

За результатами проведеного ПЛР-тестування у двох захисників, півзахисника та одного працівника Руху виявили COVID-19. Ще кілька футболістів "жовто-чорних" – під підозрою.

У зв’язку із цим Рух звернувся в УАФ та ПФЛ з проханням перенести матч 20-го туру Першої ліги Рух – Агробізнес на пізніший термін.

Зараз команда перебуває на самоізоляції. Найближчим часом футболісти, тренерський штаб, персонал клубу пройдуть повторне ПЛР-тестування на наявність COVID-19.

Раніше, кілька гравців Руху заразилися коронавірусом.