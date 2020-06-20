Рух просить перенести матч з Агробізнесом через спалах коронавірусу

Джерело - fcrukh.com.
У Русі підтвердили поширення коронавірусу у команді.
Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.
За результатами проведеного ПЛР-тестування у двох захисників, півзахисника та одного працівника Руху виявили COVID-19. Ще кілька футболістів "жовто-чорних" – під підозрою.
У зв’язку із цим Рух звернувся в УАФ та ПФЛ з проханням перенести матч 20-го туру Першої ліги Рух – Агробізнес на пізніший термін.
Зараз команда перебуває на самоізоляції. Найближчим часом футболісти, тренерський штаб, персонал клубу пройдуть повторне ПЛР-тестування на наявність COVID-19.
Раніше, кілька гравців Руху заразилися коронавірусом.