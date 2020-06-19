 Тлумак: Рішення про відновлення Першої ліги - нічим не підкріплені емоції | Футбол | Champion.com.ua
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Тлумак: Рішення про відновлення Першої ліги - нічим не підкріплені емоції

Вчора 23:31 485 0
Фахівець висловив свою думку щодо рестарту нинішнього сезону у Першій лізі
Тлумак: Рішення про відновлення Першої ліги - нічим не підкріплені емоції
#Тлумак, #Волинь

Джерело - sportarena.com.

Луцький клуб Волинь завжди виступав за те, щоб дограти чемпіонат. 

Про це заявив головний тренер команди Андрій Тлумак.

"Задоволені тим, що Перша ліга повертається і команди зможуть виявити найсильнішого на полі. Наш клуб завжди виступав за те, щоб дограти чемпіонат. З першого до останнього дня ми були послідовними у своїй позиції.

Але я вважаю, що на даному етапі рішення про рестарт чемпіонату - емоції і вони нічим не підкріплені. Ми всі хочемо грати, але ви подивіться на епідеміологічну ситуацію в країні. У неділю львівські Карпати мають в Луцьку грати матч з Олімпіком, адже львівська влада не дозволяє проводити матчі в регіоні. Карантин послабили, однак коронавірус нікуди не зник.

Чому ми на засіданні Ради ліг і Конференції ПФЛ утрималися? Хотіли почути відповіді на конкретні питання. На вашу думку, правильним є те, що Карпати після карантину гратимуть молодіжним складом, та ще й на виїзді? Я за те, щоб всі були в рівних умовах. Така ж ситуація з Рухом. Вони лідери Першої ліги на цей час, але перші матчі не зможуть грати вдома. Наш клуб не голосував проти відновлення змагань. Ми за те, щоб були вироблені єдині правила гри, щоб керівники відповіли на питання, як діяти в разі епідемії в клубі", - сказав Тлумак.

Стало відомо, що декілька гравців Руху захворіли на коронавірус.

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