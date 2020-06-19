Павелко: Матчі Першої ліги відбудуться, як і було заплановано

Керівник МОЗ повідомив, що погоджує продовження змагань Першої ліги за умови чіткого дотримання медичного протоколу.

Про це заявив керівник УАФ Андрій Павелко.

"Вітаю всіх шанувальників футболу з новою перемогою на шляху до повноцінного відродження футболу в Україні! Матчі першої ліги продовжаться, як і було заплановано. Щойно отримав лист-відповідь на моє звернення від міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Керівник МОЗ повідомив, що погоджує продовження змагань Першої ліги за умови чіткого дотримання медичного протоколу.

Радий, що в критичний момент допоміг відновити змагання. Дякую міністру за футбольне рішення, а клубам ліги та ПФЛ за конструктивну позицію! Тепер є всі передумови для того, щоб переможці змагань визначилися за спортивним принципом. Так і має бути завжди!

Але не варто забувати, що пандемія триває. І приклад "Карпат" свідчить про те, що не можна втрачати пильність. Натомість потрібно чітко дотримуватися медичного протоколу проведення змагань і відповідально ставитися і до свого здоров'я, і до здоров'я оточуючих. Вірю в цілковиту перемогу футболу над COVID-19 і бажаю всім міцного здоров'я!", - зазначив Павелко.