 Павелко: Матчі Першої ліги відбудуться, як і було заплановано | Футбол | Champion.com.ua
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Павелко: Матчі Першої ліги відбудуться, як і було заплановано

Сьогодні 21:09 565 0
Керівник УАФ - про змагання в умовах епідемії
Павелко: Матчі Першої ліги відбудуться, як і було заплановано
#Павелко

Джерело - Чемпіон.

Керівник МОЗ повідомив, що погоджує продовження змагань Першої ліги за умови чіткого дотримання медичного протоколу.

Про це заявив керівник УАФ Андрій Павелко.

"Вітаю всіх шанувальників футболу з новою перемогою на шляху до повноцінного відродження футболу в Україні! Матчі першої ліги продовжаться, як і було заплановано. Щойно отримав лист-відповідь на моє звернення від міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Керівник МОЗ повідомив, що погоджує продовження змагань Першої ліги за умови чіткого дотримання медичного протоколу.

Радий, що в критичний момент допоміг відновити змагання. Дякую міністру за футбольне рішення, а клубам ліги та ПФЛ за конструктивну позицію! Тепер є всі передумови для того, щоб переможці змагань визначилися за спортивним принципом. Так і має бути завжди!

Але не варто забувати, що пандемія триває. І приклад "Карпат" свідчить про те, що не можна втрачати пильність. Натомість потрібно чітко дотримуватися медичного протоколу проведення змагань і відповідально ставитися і до свого здоров'я, і до здоров'я оточуючих. Вірю в цілковиту перемогу футболу над COVID-19 і бажаю всім міцного здоров'я!", - зазначив Павелко.

Павелко опублікував це приблизно водночас, що і стало відомо про декількох гравців Руху, які захворіли на коронавірус.

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