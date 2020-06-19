 Бурда повернувся до тренувань Динамо, Сидорчуку скоро знімуть шви | Футбол | Champion.com.ua
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Бурда повернувся до тренувань Динамо, Сидорчуку скоро знімуть шви

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Лікар розповів про травмованих у складі киян
Бурда повернувся до тренувань Динамо, Сидорчуку скоро знімуть шви
#Динамо, #Сидорчук

Джерело - ФК Динамо.

Захисник київського Динамо Микита Бурда повернувся до індивідуальних тренувань, а хавбеку Сергію Сидорчуку скоро знімуть шви.

Про це заявив лікар команди Андрій Шморгун.

"У Микити Бурди були певні проблеми зі здоров'ям, не пов'язані з його травмою. Тому останні три-чотири дні він провів у лікарні, а в п'ятницю повернувся до бігової роботи і продовжує реабілітацію по відновленню колінного суглоба, працюючи за індивідуальною програмою, згідно з планом.

Що стосується Сергія Сидорчука, він також проходить персональну реабілітацію. З моменту його травми минув майже тиждень, і на початку наступного тижня плануємо знімати шви, після чого він почне робити "велосипед". Про подробиці його реабілітації поки говорити рано, оскільки поки ми займаємося тільки його раною. Поки можу лише сказати, що вона чиста і заживає добре, згідно з термінами.

Також зазначу, що в наступну середу вся команда пройде тести на COVID-19. Це планове тестування, яке ми робимо кожні два тижні. Результати отримаємо незабаром, а саме перед матчем 28-го туру на виїзді з Десною", - сказав Шморгун.

Матч Динамо з Колосом відбудеться в понеділок.

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