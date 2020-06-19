 Гол українця допоміг Славії перемогти Смолевичі у 14 турі чемпіонату Білорусі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Арум назвав попередню дату бою Ломаченко - Лопес
Сьогодні 18:09 1204
Ворскла переграла СК Дніпро-1 у 27 турі УПЛ
Сьогодні 20:54 78
Кілька гравців Руху заразилися коронавірусом
Сьогодні 20:09 305
Маріуполь знищив Львів у 27 турі УПЛ
Сьогодні 18:53 493
Мотор отримав wild card і виступить у реформованої Лізі чемпіонів
Сьогодні 16:25 301
Фенербахче готує трансфер Зубкова
Сьогодні 11:17 1111
Яремчук повністю відновився від травми
Сьогодні 10:57 1057
Шахтар Караганда розірвав контракт із Грозним
Сьогодні 10:47 1607
Суркіс: Маркевич неетично виконує чиїсь замовлення
Сьогодні 09:41 2305 1
Тайсон вказав на необхідність повернутися у Бразилію
Сьогодні 08:27 1747
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:54 Футбол Ворскла переграла СК Дніпро-1 у 27 турі УПЛ 78
20:40 Футбол Лєднєв міг опинитися у Шахтарі 230
20:25 Футбол Капітан Динамо передав допомогу воїнам АТО/ООС 261
20:09 Футбол Кілька гравців Руху заразилися коронавірусом 305
19:55 Бокс Вайт звинуватив Ф'юрі в лукавстві: Я не можу його зрозуміти 438
19:40 Футбол Бурда повернувся до тренувань Динамо, Сидорчуку скоро знімуть шви 483
19:25 Бокс Колишній суперник Усика розкрив секрет перемоги над Ф'юрі 719
19:10 Футбол Гол українця допоміг Славії перемогти Смолевичі у 14 турі чемпіонату Білорусі 530
18:55 Пряма трансляція Ворскла - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE 614
18:53 Футбол Маріуполь знищив Львів у 27 турі УПЛ 493
18:39 Бокс Редкач веде переговори про поєдинок з Портером 676
18:25 Футбол Клопп: Боявся, що сезон АПЛ просто анулюють 657
18:09 Бокс Арум назвав попередню дату бою Ломаченко - Лопес 1204
17:55 Футбол Кополовець: Алієв і Мілевський були сильнішими, ніж нинішні гравці Динамо 675
17:41 Баскетбол Зірку НБА звинуватили в расизмі 792
17:25 Футбол Безус має замінити лідера Гента 1075
17:11 Пряма трансляція Маріуполь - Львів: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE 476
17:10 Бокс Турман: Поки Пакьяо не завершить кар'єру, я буду вимагати реваншу 907
17:04 Блог Когда онлайн казино не умеет стоять на месте 228
16:55 Футбол Стали відомі можливі дати початку сезону 2020/21 в Україні 913
16:40 Бокс Президент WBC: Ф'юрі потрібно виграти два бої, щоб вийти на Джошуа 1110
16:25 Гандбол Мотор отримав wild card і виступить у реформованої Лізі чемпіонів 301
16:10 Футбол Кополовець назвав своїх улюблених гравців Динамо 1147
15:47 Бокс Ф'юрі назвав ТОП-5 найкращих боксерів в історії 2262
15:25 Футбол Моурінью планує підсилити дві-три позиції 1226

Гол українця допоміг Славії перемогти Смолевичі у 14 турі чемпіонату Білорусі

Сьогодні 19:10 530 0
Слюсар реалізував пенальті на 50-ій хвилині матчу
Гол українця допоміг Славії перемогти Смолевичі у 14 турі чемпіонату Білорусі
#Славія, #Смолевичі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 червня, у 14-му турі чемпіонату Білорусі Славія приймала Смолевичі.

Після сухого першого тайму команди досить швидко порадували трьома забитими голами. Рахунок відкрив українець Слюсар, який реалізував пенальті.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
14 тур, 19 червня

Славія - Смолевичі 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Слюсар (пен), 1:1 - 52 Вакулич, 2:1 - 55 Теттех

Раніше, Енергетик-БДУ зазнав сенсаційної поразки від аутсайдера у 13 турі чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, Динамо Брест із Мілевським та Хачеріді перемогло Торпедо-БелАЗ у 13 турі чемпіонату Білорусі.

Коментарі ()