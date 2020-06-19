Гол українця допоміг Славії перемогти Смолевичі у 14 турі чемпіонату Білорусі

Слюсар реалізував пенальті на 50-ій хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 червня, у 14-му турі чемпіонату Білорусі Славія приймала Смолевичі.

Після сухого першого тайму команди досить швидко порадували трьома забитими голами. Рахунок відкрив українець Слюсар, який реалізував пенальті.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

14 тур, 19 червня

Славія - Смолевичі 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Слюсар (пен), 1:1 - 52 Вакулич, 2:1 - 55 Теттех

Раніше, Енергетик-БДУ зазнав сенсаційної поразки від аутсайдера у 13 турі чемпіонату Білорусі.

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