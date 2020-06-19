Лєднєв: У Динамо сказали, що я п’ятий у списку, хоча там 3 гравці були

Хавбек Зорі Богдан Лєднєв назвав причини переходу у Зорю.

Про це розповів сам футболіст.

"Зрозумів, що в Динамо шансів у мене не буде, після одних зборів. Я став найкращим бомбардиром у дублі, поїхав на збори з першою командою, але думаю, що це скоріше було якимось бонусом.

У Динамо ще Хацкевич мені говорив, що у мене ігрового часу не буде. І почав називати футболістів на мою позицію, сказав, що я п’ятий у списку, хоча там три гравці були. А тут я – п’ятий.

А потім надійшла пропозиція від Юрія Вернидуба, від Зорі. Зрозумів, що немає сенсу сидіти в дублі і прийняв пропозицію перейти в Зорю. Я вважав, що для мене це крок вперед", – відзначив Лєднєв.